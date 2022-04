Lagere opening Europese beurzen verwacht door rentevrees

De Europese aandelenbeurzen lijken vrijdag met verliezen te gaan openen, na de koersdalingen op Wall Street. Het sentiment van beleggers wordt gedrukt door rentevrees. President Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve heeft gezegd dat de rente volgende maand met 0,5 procentpunt verhoogd kan worden. Verder gaat de aandacht in Amsterdam uit naar kwartaalcijfers van onder meer bodemonderzoeker Fugro, beddenverkoper Beter Bed en winkelvastgoedbedrijf Wereldhave. Ook elders in Europa zijn er veel bedrijfsresultaten.

De Amerikaanse centrale bank wil met een grotere renteverhoging de sterk stijgende inflatie beteugelen. Beleggers zijn er minder blij mee, want als de rente omhoog gaat is dat slecht voor de waardering van aandelen. Dat komt onder meer omdat het dan relatief aantrekkelijker wordt om te beleggen in obligaties. De beurzen in New York gingen tot 2,1 procent omlaag. Ook de beurs in Tokio sloot behoorlijk in het rood.

Fugro zei dat vanwege de oorlog in Oekraïne de laatste tijd meer opdrachten voor gas- en oliewinningsprojecten komen. Veel landen willen af van hun afhankelijkheid van Russische energie en daardoor krijgen allerlei nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen groen licht. Volgens Fugro was die groei sterker dan verwacht.

Heineken

Wereldhave meldde dat door het verdwijnen van de coronamaatregelen de bezoekersaantallen en verkopen in de winkelcentra van het bedrijf weer bijna op het niveau van voor de crisis liggen. Beter Bed zag de omzet in het eerste kwartaal sterk stijgen en spreekt van een sterke start van 2022.

Ook flitshandelaar Flow Traders en logistiek vastgoedbedrijf WDP openden de boeken in Amsterdam. Verder kan Heineken in beweging komen door een verhoging van het beleggingsadvies door HSBC, na de cijfers die de bierbrouwer eerder deze week publiceerde.

Kwartaalberichten

Elders in Europa is er aandacht voor kwartaalberichten van onder meer autoconcern Renault, softwareproducent SAP, optiekconcern EssilorLuxottica, supermarktbedrijf Casino en truckfabrikant Volvo Group. Verder komen er nog gegevens over de dienstensector en industrie in Europese landen en de eurozone.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent tot 102,30 dollar en Brentolie werd ook 1,4 procent goedkoper, op 106,77 dollar per vat. De euro was vrijwel onveranderd op 1,0844 dollar.