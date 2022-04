Fugro: meer fossiele projecten door oorlog in Oekraïne

Bodemonderzoeker Fugro krijgt door de Russische oorlog in Oekraïne de laatste tijd meer opdrachten voor gas- en oliewinningsprojecten. Veel landen zijn door de oorlog bewust geworden van hun afhankelijkheid van Rusland en willen daar vanaf. Daardoor krijgen allerlei nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen groen licht.

Die groei was sterker dan verwacht, geeft topman Mark Heine van het bedrijf uit Leidschendam aan. Fugro zag daarnaast een sterke groei van projecten voor duurzame energie en bij infrastructuurprojecten. Het orderboek van Fugro zit dan ook een kwart voller dan een jaar geleden en bevat voor een kleine 1,2 miljard euro aan opdrachten.

De omzet in het eerste kwartaal steeg ruim 23 procent tot 365,4 miljoen euro. Dat leidde tot een bedrijfswinst van 26,9 miljoen euro, wat twee keer zoveel is als een jaar eerder. Operationeel, dus met alleen de kosten en opbrengsten voor de uitvoering van de werkzaamheden tegen elkaar afgezet, leed Fugro nog altijd wel een klein verlies. Heine geeft aan dat door goed te selecteren aan welke inschrijvingen het meedoet, Fugro in deze sterke markt snel weer operationeel winstgevend kan zijn.

Fugro staakte zijn naar eigen zeggen beperkte activiteiten in Rusland en Oekraïne vanwege de oorlog. Dat heeft vooral gevolgen voor de scheepsbemanningen uit die landen. Fugro slaagde er zelf in voldoende vervangend personeel te vinden om zijn schepen in de vaart te houden. Het bedrijf heeft steun aangeboden aan het Oekraïense personeel en hun families.