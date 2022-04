Oekraïne waarschuwt voor Russisch schijnreferendum

De Oekraïense president Volodimir Zelenski beschuldigt Rusland ervan een vals onafhankelijkheidsreferendum te willen organiseren in de gedeeltelijk bezette gebieden in en rond de steden Cherson en Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne.

Zelenski riep inwoners van die gebieden op geen persoonlijke informatie, inclusief paspoortnummers, aan Russische strijdkrachten te geven. ‘Ze doen dat niet om jullie te helpen. Het is om een zogenaamd referendum dat over jullie grondgebied gaat te vervalsen. Dat is de realiteit. Wees voorzichtig.’

In 2014 presenteerde Rusland een referendum over de Krim, waarin een overweldigende meerderheid van de kiezers had gezegd zich bij Rusland te willen voegen. Dat referendum werd veroordeeld door de Oekraïense regering en het Westen.