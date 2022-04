Hoekstra: 632 miljoen aan Russische tegoeden bevroren

Nederlandse financiële instellingen hebben ruim 632 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren, in verband met de sancties die van kracht zijn tegen Rusland. Daarnaast is er voor iets meer dan 274 miljoen euro aan financiële transacties tegengehouden. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.