Oud-president Honduras uitgeleverd aan VS wegens drugshandel

Voormalig president Juan Orlando Hernández van Honduras is donderdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden vervolgd voor drugshandel. Eerder dit jaar trad de conservatieve politicus af als president. Een vliegtuig van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) met aan bood Hernández verliet Honduras donderdagmiddag.

Hernández wordt ervan verdacht tussen 2004 en 2022 betrokken te zijn geweest bij drugssmokkel. Amerikaanse aanklagers beschuldigen hem ervan zijn politieke carrière te hebben gefinancierd met drugsgeld. Ook zou hij miljoenen dollars aan steekpenningen hebben aangenomen om drugshandelaren te beschermen tegen politieonderzoek en vervolging.

Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, de broer van de voormalige president, werd in 2019 in de VS al schuldig bevonden aan grootschalige drugssmokkel. Hij zit levenslang vast.