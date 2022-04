Zelenski ziet nog mogelijkheden Marioepol militair te ontzetten

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft tegengesproken dat de strategisch belangrijke Oekraïense havenstad Marioepol donderdag in handen van het Russische leger is gevallen, zoals de Russische president Vladimir Poetin eerder op de dag claimde.

‘De situatie is moeilijk, de situatie is slecht’, zei Zelenski donderdag tegen journalisten in Kiev, maar de president zag wel degelijk nog manieren om de belegerde stad te ontzetten. ‘Er is een militaire manier om dat te doen en daar bereiden we ons op voor.’