Zelenski vraagt de wereld zware wapens naar Oekraïne te sturen

Eerder donderdag kondigden de VS een nieuw militair hulppakket voor Oekraïne aan ter waarde van 800 miljoen dollar. Het bestaat uit militair materieel dat specifiek geschikt is voor de strijd in de overwegend vlakke Donbas-regio in het oosten van Oekraïne, waarop het Russische leger sinds kort zijn ‘speciale militaire operatie’ richt.

