Parlementair onderzoek naar misleiding Johnson rond ‘partygate’

Het Britse parlement stelt een onderzoek in naar de vermeende misleiding door premier Boris Johnson in het schandaal rond feestjes van overheidspersoneel tijdens lockdowns. De parlementariërs steunden zonder verzet een voorstel om een commissie van zeven parlementsleden onderzoek te laten doen. Zij kunnen sancties aanbevelen, die zouden kunnen leiden tot een schorsing of een verwijdering van Johnson uit het Lagerhuis.