Coronavaccinatie jonge kinderen blijft steken op laag niveau

Van de 1,3 miljoen kinderen die in aanmerking komen, zijn er volgens de laatste cijfers 78.252 voor een eerste keer gevaccineerd tegen corona. Van deze kinderen hebben er inmiddels 32.553 ook een tweede prik gekregen. Ter vergelijking: twee maanden geleden stond de teller op 71.711 toegediende eerste doses. In de afgelopen week kregen 1475 kinderen een eerste prik.

In de vaccinatiecampagne voor volwassenen was het doel van de overheid nog ‘prikken, prikken, prikken’, memoreert de RIVM-woordvoerder. Bij jonge kinderen is dat anders. ‘Het coronavaccin wordt aangeboden zonder doelstelling, zo moet je het zien.’ De nadruk ligt nu op eigen verantwoordelijkheid, in dit geval van de ouders die beslissen of ze hun kinderen wel of niet laten vaccineren tegen corona.

Advies

De leeftijdsgroep onder de 12 jaar kwam half januari aan de beurt voor een prik tegen het virus. Toen was al duidelijk dat de omikronvariant, die nu nog altijd dominant is, minder vaak ernstige ziekte veroorzaakt dan zijn voorganger delta. Kinderen liepen altijd al veel minder kans om met Covid in het ziekenhuis te belanden.

Toch bleef de Gezondheidsraad in januari bij het advies om ook de jongste groep die in aanmerking komt te vaccineren. Dat geldt voornamelijk als ze nog niet eerder met het virus besmet zijn geweest. De meeste kinderen in Nederland hebben het virus al eens opgelopen. Kinderen die voor het eerst besmet raken, lopen een zeer kleine kans op het ziektebeeld MIS-C, waarbij ontstekingsreacties in vitale organen optreden. De raad schatte destijds in dat met vaccinaties zo’n honderd gevallen hiervan voorkomen konden worden. Het is onbekend hoeveel kinderen sindsdien MIS-C hebben gekregen.

Recent gedragsonderzoek van het RIVM maakt duidelijk dat ouders die hun kinderen niet laten vaccineren tegen corona dat meestal niet nodig vinden, omdat hun kind al besmet is geweest. Dat zegt bijna zes op de tien ondervraagden. De inschatting dat een kind niet erg ziek zal worden van een coronabesmetting wordt ongeveer net zo vaak genoemd.