Voorzitter Van de Kamp van politiebond ACP stopt om gezondheid

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP legt om gezondheidsredenen zijn voorzitterschap neer. De ACP meldt dat de afgelopen periode geestelijk en lichamelijk een grote wissel op Van de Kamp heeft getrokken.

Van de Kamp legde half februari zijn werkzaamheden neer na twee anonieme meldingen over vermeend grensoverschrijdend gedrag. In maart hervatte hij zijn werk als voorzitter van de ACP. Uit onderzoek was niet gebleken dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.