Gemeente Rotterdam betreurt besluit Feyenoord

Volgens de wethouder is het nieuwbouwproject altijd een ingewikkeld dossier geweest waarin de gemeente vertrouwen heeft gehad. ‘Met veel lef en energie is met alle betrokken partijen hard gewerkt, vele hobbels genomen en zijn we ver gekomen. Het is jammer dat deze laatste hobbel voor de club te hoog was’, aldus Van Gils.

De gemeente zegt nu samen met de stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas te kijken wat het besluit van Feyenoord betekent voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Die plannen omvatten naast een nieuw stadion ook 3800 woningen en voorzieningen in Rotterdam-Zuid. Dat besluit ligt waarschijnlijk bij het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

Feyenoord maakte donderdagmiddag bekend af te zien van de bouw van een nieuw stadion. Ook twee plannen om het huidige stadion drastisch te verbouwen zijn voorlopig van de baan.