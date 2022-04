Russische schepen mogen ook Amerikaanse havens niet meer in

Volgens president Joe Biden houdt de maatregel in dat geen enkel schip dat onder Russische vlag vaart of dat eigendom is van of wordt geëxploiteerd door een Russische bedrijf of persoon, mag aanmeren in een Amerikaanse haven.

Economisch gezien heeft de Amerikaanse ban waarschijnlijk geen grote gevolgen. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat er vorig jaar in totaal zo’n 1800 Russische schepen aanmeerden. Dat lijkt misschien veel maar het gaat maar om een fractie van het totale scheepsverkeer. Biden heeft voorafgaand aan het besluit ook uitgebreid laten onderzoeken of de ban geen ernstige gevolgen heeft voor de toeleveringsketens van Amerikaanse bedrijven.

Eerder besloten de VS ook al om Russische vliegtuigen uit hun luchtruim te bannen. Daarnaast werd er een verbod ingesteld op Russische olie. Door die stap werd een groot deel van het scheepsverkeer met Rusland eigenlijk al geweerd. Veel Russische schepen die Amerikaanse havens aandoen vervoeren normaal gesproken namelijk olie.