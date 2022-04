Elon Musk overweegt direct naar aandeelhouders Twitter te stappen

Een en ander staat in documenten die Musk heeft ingediend bij beurstoezichthouder SEC. Musk gaf vorige week aan Twitter voor ruim 43 miljard dollar van de beurs te willen halen. Maar er ontstonden vrijwel direct twijfels of dit voor de bekende zakenman wel een haalbare kaart zou zijn, ook omdat het bod volgens critici te laag zou zijn. Later werd duidelijk dat Musk al andere investeerders was gaan polsen om mee te doen met een overnamebod.

De directie van Twitter sprak zich nog niet uit over de plannen van Musk, die voor zijn overnamebod al ruim 9 procent van Twitter in handen had. Het bedrijf verklaarde alleen het bod zorgvuldig te overwegen. Om tijd te rekken werd ook een soort beschermingsconstructie opgetuigd, ook wel bekend als gifpil, die kan verhinderen dat het socialemediabedrijf zomaar ongevraagd wordt ingelijfd. Daarbij krijgen andere aandeelhouders de mogelijkheid om goedkoop aandelen bij te kopen als Musk op de beurs massaal aandelen opkoopt.