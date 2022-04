Aantal gewonden bij gasexplosie Bilthoven opgelopen naar zeven

Het aantal gewonden bij de gasexplosie in een flatgebouw in Bilthoven donderdagochtend is opgelopen naar zeven. Dat meldt burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt, waar Bilthoven onder valt, tijdens een persconferentie in het gemeentehuis donderdagmiddag. Alle slachtoffers zijn hulpverleners. Het gaat om vijf brandweermannen en twee agenten.