President Zelenski heeft Russen ruil mensen Marioepol aangeboden

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft naar eigen zeggen Rusland aangeboden op wat voor manier dan ook Oekraïense burgers en militairen in Marioepol te ruilen. De Russische defensieminister heeft gezegd dat er door Oekraïne om onderhandelingen over Marioepol is gevraagd. Volgens Zelenski willen 120.000 burgers de stad uit maar ze kunnen dat over het algemeen niet. Oekraïense leiders meldden dat er donderdag slechts drie bussen uit Marioepol zijn aangekomen in Zaporizja, 190 kilometer noordwestelijker.