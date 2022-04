Tesla stevig omhoog op Wall Street na kwartaalupdate

Tesla is donderdag flink omhoog gegaan op Wall Street nadat de maker van elektrische auto’s een dag eerder na de slotbel met cijfers was gekomen. Beleggers waren opgetogen dat het bedrijf door hogere prijzen de sterk gestegen kosten wist te compenseren. Bovendien bleek topman Elon Musk opgetogen dat zijn bedrijf de productie ondanks leveringsproblemen verder kan opvoeren dit jaar. Een aandeel Tesla werd bijna 11 procent meer waard.

Ook luchtvaartmaatschappij United Airlines ging zo’n 11 procent omhoog. Tegen de verwachtingen in voorspelde die onderneming een winst voor het tweede kwartaal. Ook rekent United Airlines op een recordomzet door de enorme vraag naar vliegreizen na twee jaar corona. Branchegenoten Delta Air Lines, American Airlines en Southwest Airlines gingen mee omhoog en stegen tot ruim 9 procent.

AT&T steeg op zijn beurt dik 3 procent. Het telecom- en mediabedrijf haalde meer omzet bij zijn mobieletelefonietak. AT&T heeft stevig ingezet op de uitrol van een 5G-netwerk. Ook richt AT&T zich op de aanleg van een snel glasvezelnetwerk voor vast internet.

S&P 500

De Dow-Jonesindex won in de eerste handelsminuten 0,7 procent tot 35.419 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1 procent hoger gezet op 4506 punten en techbeurs Nasdaq dikte 1,8 procent aan tot 13.691 punten.

Beleggers op Wall Street keken verder naar resultaten van een reeks andere bedrijven. Zo kwamen chemiebedrijf Dow (plus 3,9 procent), witgoedfabrikant Whirlpool (plus 1,3 procent) en tabaksfabrikant Philip Morris International (plus 0,4 procent) met cijfers.

Federal Reserve

Verder kijken handelaren en beleggers vooral uit naar een speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Daar hopen ze aanwijzingen uit te halen over het rentebeleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Vanwege de hoge inflatie verhoogde de Fed de rente al eenmaal, maar de laatste dagen hebben verschillende Fed-bestuurders gespeculeerd dat een krachtdadiger optreden vereist is bij de volgende beleidsvergadering.

Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder en kostte 103,66 dollar per vat. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs tot 108,14 dollar per vat. De euro was 1,0885 dollar waard. Een dag eerder was dat nog 1,0852 dollar.