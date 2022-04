Paus bedankt Orban voor opnemen Oekraïense vluchtelingen

Paus Franciscus heeft de Hongaarse premier Viktor Orban op bezoek gehad en zijn waardering uitgesproken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen door Hongarije. Orban, die zich in het verleden sterk keerde tegen de opvang van islamitische asielzoekers, nodigde de paus uit voor een bezoek aan Hongarije en kreeg naar eigen zeggen een ‘bemoedigend’ antwoord.

De katholieke kerkvorst gaf de Hongaar een medaille van Sint Martinus van Tours, een Franse heilige uit de vierde eeuw die werd geboren in wat nu Hongarije is. Volgens de legende sneed Sint-Maarten, zoals hij in Nederland bekendstaat, zijn mantel doormidden en deelde die met een bedelaar. ‘Ik heb dit voor jullie gekozen, ik dacht aan jullie Hongaren die nu de vluchtelingen opvangen’, aldus de paus.

Van de ruim 5 miljoen Oekraïners die hun land zijn ontvlucht sinds de Russische invasie zijn er ongeveer 625.000 in Hongarije aangekomen. Van hen is ongeveer 80 procent doorgereisd, blijkt uit de jongste cijfers van de Hongaarse regering. Orban zei volgens Hongaarse media dat de paus ‘ons aanmoedigde om deze goede gewoonte van ons niet op te geven’, verwijzend naar het opnemen van vluchtelingen.