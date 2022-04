Van der Burg wil 75.000 Oekraïners kunnen opvangen

Het kabinet kijkt of het aantal opvangplekken voor Oekraïners uitgebreid kan worden tot 75.000. Er zijn er nu ruim 41.000 en het is nu al de bedoeling dat de gemeenten dat uitbreiden tot 50.000. Vervolgens wil het kabinet plek vinden voor nog eens 25.000 mensen extra. ‘Dat is nu absoluut niet aan de orde, maar we kijken wel hoe we dat doen’, zei staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg daar tijdens een debat in de Tweede Kamer bij.