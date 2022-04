Aantal ontheemden in Oekraïne geschat op 7,7 miljoen

Het aantal ontheemden in Oekraïne wordt geschat op 7,7 miljoen. Het gaat om bijna een op de zes inwoners, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in een nieuwe update over het aantal vluchtelingen in eigen land.

Van de ontheemden is volgens de IOM 15 procent van plan om in de komende twee weken terug te keren naar huis. De meeste mensen gaan naar Kiev of elders in het noorden van het land. Omdat nu vooral in Oost-Oekraïne wordt gevochten, durven mensen uit andere streken weer meer huiswaarts te keren.

Het totale aantal mensen dat door de oorlog is gevlucht ligt veel hoger. Meer dan 5 miljoen Oekraïners zijn naar het buitenland vertrokken, van wie er 1 miljoen inmiddels weer tijdelijk of permanent zijn teruggekeerd.