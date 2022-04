Spaanse premier in Oekraïne: geschokt door Poetins oorlog

Sánchez deelde op het platform ook een video waarin hij met zijn Deense ambtgenoot Mette Frederiksen door Borodjanka loopt. De beelden van de kleine plaats, 54 kilometer van Kiev, tonen ook een door beschietingen beschadigd gebouw.

Op de dag van het bezoek werden in Borodjanka opnieuw dode burgers gevonden. Het Russische leger is deze maand weggetrokken uit de omgeving van Kiev. In heel de regio Kiev zijn volgens een Oekraïense functionaris tot dusver meer dan duizend lichamen gevonden. De slachtoffers zijn ‘gedood of doodgemarteld’, stelt de gouverneur.

De twee premiers arriveerden donderdagochtend in de Oekraïense hoofdstad. Zij hebben tijdens hun bezoek aan het door oorlog getroffen land een ontmoeting met president Volodimir Zelenski, die in Kiev eerder al andere Europese leiders ontving.