Islamitische Staat eist aanslag op moskee in Afghanistan op

Terreurbeweging Islamitische Staat heeft een bloedige aanslag op een sjiitische moskee in het noorden van Afghanistan opgeëist. Daarbij zijn volgens de politie minstens elf mensen om het leven gekomen. Een official had eerder melding gemaakt van zeker 25 slachtoffers. De aanslag in de stad Mazar-e-Sharif is de tweede aanval op een sjiitisch doelwit in het land in drie dagen.