Kaag: MeToo-zaak had eerder consequenties moeten hebben

D66-leider Sigrid Kaag heeft spijt betuigd in de zaak van grensoverschrijdend gedrag in haar partij door prominent oud-partijlid Frans van Drimmelen. Aan deze zaak hadden eerder consequenties moeten worden verbonden, zei ze op een persconferentie over de kwestie.

Kaag zei verder dat ze liever eerder naar buiten was getreden. ‘Het wachten was verre van ideaal.’ Ze wilde echter het onderzoek van het bestuur afwachten, want ze achtte ‘grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid’ van het grootste belang in deze zaak. Van Drimmelen zegde deze week onder druk van het bestuur zijn lidmaatschap op.