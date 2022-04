D66-voorzitter door het stof: had moeten optreden in MeToo-zaak

D66-voorzitter Victor Everhardt is door het stof gegaan voor de manier waarop het partijbestuur is omgegaan met de conclusies van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een prominent partijlid. Hij maakte excuses aan het slachtoffer van de MeToo-zaak, en aan de leden van zijn partij.

Everhardt erkent nu dat wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag door partijstrateeg Frans van Drimmelen jegens een vrouwelijke collega, en dat daartegen had moeten worden opgetreden. Hij rekent het ook zichzelf aan dat dit niet is gebeurd. ‘Dat spijt mij zeer’.