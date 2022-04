Duitse export naar Rusland gekelderd door sancties

De impact van de oorlog in Oekraïne is goed zichtbaar in de exportcijfers van Duitsland, de grootste economie van Europa. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau is de uitvoer naar Rusland met meer dan de helft gedaald. De daling is vooral het gevolg van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd na de inval in Oekraïne.