Miljardair en topman Russische oliemaatschappij Lukoil treedt af

Topman Vagit Alekperov van de Russische oliemaatschappij Lukoil treedt af. De zakenman riep de regering van de Russische president Vladimir Poetin op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Verenigd Koninkrijk plaatste hem desondanks op de sanctielijst wegens de inval in het Oost-Europese land.

Lukoil heeft in zijn korte verklaring geen reden gegeven voor het vertrek van Alekperov. De miljardair, wiens vermogen op ruim 16 miljard dollar wordt geschat door persbureau Bloomberg, heeft nog wel een belang in Lukoil.

Alekperov bezit 3,1 procent van alle aandelen met stemrecht. Daarnaast heeft hij een belang van 5,4 procent zonder stemrecht. Volgens Lukoil, in Nederland bekend van de gelijknamige tankstations, heeft hij daarom geen controlerend belang in het oliebedrijf.

Lukoil was een van de eerste grote Russische concerns die openlijk een oproep deden om de oorlog in Oekraïne te stoppen. ‘We zijn voor een onmiddellijk einde van het gewapende conflict en steunen een oplossing via onderhandelingen en diplomatieke wegen’, verklaarde het bedrijf op 3 maart.