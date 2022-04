Staking Ryanair België raakt vluchten dit weekend

In totaal tien vluchten worden geraakt, met bestemmingen naar onder meer Madrid, Lissabon, Barcelona, Rome en Dublin, aldus een woordvoerster van de luchthaven van Brussel. Hoeveel vluchten zaterdag en zondag komen te vervallen op Zaventem is nog onduidelijk. Ook Nederlandse reizigers boeken vaak vluchten via de Brusselse luchthaven.

Ryanair kondigde woensdagavond aan dat het vrijdag, zaterdag en zondag tientallen vluchten van en naar de vliegvelden Zaventem (Brussel) en Charleroi (Brussel Zuid) moet schrappen door de staking. Volgens Ryanair gaat ondanks de staking zeker meer dan de helft van de vluchten gewoon door.

Nieuwe cao

De Belgische vakbonden CNE en ACV Puls kondigden de staking woensdag aan. Het cabinepersoneel legt het werk neer omdat stewardessen en stewards het niet eens zijn met het uitblijven van een nieuwe cao over lonen en premies. Ryanair heeft in België ongeveer 650 mensen in dienst. De vakbonden stelden dat er geen HR-afdeling is voor het personeel in België. Ook zouden lonen niet goed worden uitbetaald.

In een verklaring op de website stelt Ryanair dat het schrappen van vluchten ‘zeer frustrerend’ is en ‘een direct gevolg’ van het stopzetten van de onderhandelingen door CNE, ‘die eenzijdige maatregelen nam om de passagiersplannen te verstoren met deze totaal onnodige actie’.