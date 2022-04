Ziekenhuis OLVG ziet agressie tegen personeel verdubbelen

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam heeft het aantal meldingen van agressie tegen zorgpersoneel in het eerste kwartaal van dit jaar zien verdubbelen. Ziekenhuismedewerkers kregen 234 keer te maken met verbale agressie (uitschelden), bedreiging en fysiek geweld (bijten, schoppen, slaan), maakte de zorgorganisatie bekend.

Vooral op de verpleegafdelingen kregen medewerkers vaker te maken met scheldpartijen. Volgens OLVG is de huidige bezoekersregeling, die sinds de coronapandemie is aangescherpt, hier vaak de oorzaak van. ‘Er is veel boosheid en onbegrip over de hoeveelheid bezoek die per dag bij een patiënt wordt toegestaan, terwijl buiten het ziekenhuis bijna alle maatregelen al zijn afgeschaft. Vaak wordt vergeten dat we dit doen om onze kwetsbare patiënten te beschermen’, zegt Mike Wijngaarden, coördinator agressie en geweld van OLVG.

Fysiek geweld vindt vooral plaats door patiënten, met name op de spoedeisende hulp en op de afdelingen neurologie, geriatrie en psychiatrie. ‘Hier kan het ziektebeeld van patiënten ook een rol spelen. Maar ook al is het gedrag niet verwijtbaar, agressie blijft zeer belastend voor zorgmedewerkers’, aldus Wijngaarden.

Extra beveiliging

Volgens hem kan van slechts een fractie van alle gevallen van agressie daadwerkelijk aangifte worden gedaan. ‘Als een bezoeker mij een duw geeft, dan zie ik dat als agressie. Maar als ik geen pijn of letsel heb, dan is die bezoeker niet strafrechtelijk vervolgbaar. Daarnaast is het vaak moeilijk om iets te bewijzen en is het niet mogelijk om anoniem aangifte te doen’, legt de coördinator uit.

OLVG moest vorig jaar al extra beveiliging inzetten vanwege de toenemende agressie. In 2021 waren er 764 gevallen van agressie en geweld tegen zorgpersoneel.