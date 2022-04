Ook in hoger beroep forse celstraf voor Utrechtse ‘vergismoord’

Ferrel T. krijgt ook in hoger beroep een forse celstraf opgelegd voor de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi, die op 12 januari 2017 in Utrecht werd doodgeschoten. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelt hem donderdag tot 21 jaar cel. Changachi werd aangezien voor het eigenlijke doelwit van de moordenaars, een man die in dezelfde flat woonde als hij.

Ook ziet het hof voldoende bewijs dat T. betrokken is geweest bij het plannen van een aanslag op het eigenlijke doelwit, twee dagen na de moord op Changachi. De rechtbank legde hem in 2019, net als medeverdachte Guyno O., 26 jaar cel op. O. ging niet in beroep.

Dat de straf lager uitvalt dan bij de rechtbank heeft onder meer te maken met het feit dat de zaak in hoger beroep lang heeft geduurd. Toch zal T. langer moeten zitten, omdat vorig jaar de wettelijke regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling strenger is geworden. Veroordeelden komen door die regeling minder snel in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De ‘netto’ straf duurt daardoor langer.

Andere zaak

Zowel T. als O. staan donderdag voor de rechter in een andere zaak, namelijk de moord op Justin Jap Tjong. Hij bestuurde de vluchtauto bij de vergismoord op Changachi, maar wilde niet meedoen aan het vervolg. Het Openbaar Ministerie denkt dat Jap Tjong gelokt is door T. en O. omdat iemand moest boeten voor de vergismoord. Anderen zouden de liquidatie hebben uitgevoerd. Donderdagmiddag komt justitie met een strafeis in deze zaak.

Het OM schrijft de organisatie van deze moord op het conto van Delano ‘Keylow’ R., voorman van motorclub Caloh Wagoh en hoofdverdachte in Eris. Hij zou zich hiermee hebben willen bewijzen aan Ridouan Taghi, hoofdverdachte in een ander zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo. In Eris is tegen R. een levenslange celstraf geëist.