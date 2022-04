Eye Filmmuseum in Amsterdam toont films van Oekraïense makers

Het Eye Filmmuseum aan het IJ in Amsterdam toont in mei een aantal films van makers die geboren of werkzaam zijn of waren in Oekraïne. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar het grootste filmarchief van Oekraïne, het Oleksandr Dovzhenko National Centre.

Op het programma van ‘Kino Ukraïna’ staan zowel klassiekers van de Oekraïense cinema als recente producties, gemaakt door regisseurs met verschillende leeftijden en achtergronden. ‘Hun namen reiken van de jaren dertig en zestig van de vorige eeuw tot nu, van de Sovjettijd tot aan de invasie van Oekraïne door de Russische troepen’, aldus Eye. ‘Samen geven ze een beeld van Oekraïne, zijn cultuur en zijn bewoners.’

Volgens Eye worden de verschillende regisseurs verbonden door hun onafhankelijke geest. Zo keerden filmmakers als Kira Moeratova, Joeri Ilyenko, Oleksandr Dovzjenko zich niet zonder gevolgen ‘tegen de esthetiek van het socialistisch-realisme’, en vertellen de makers van de nieuwste generatie, zoals Roman Bondarchuk en Maryna Er Gorbach, over de ‘realiteit van de Russische agressie’.

Klondike is de nieuwste film op het programma en krijgt in Eye een speciale voorpremière. De film van Maryna Er Gorbach gaat over een stel in de Donetsk-regio in Oost-Oekraïne dat in 2014 een kindje verwacht terwijl de onheilspellende spanning in hun dorp alsmaar stijgt.