Internationaal Hof steunt Nicaragua in maritiem conflict

Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag heeft Nicaragua in het gelijk gesteld in een conflict met Colombia over wateren in de Caribische Zee. De rechters van de VN-organisatie oordelen dat het conflict zich afspeelt in de exclusieve economische zone van Nicaragua in deze zee. Colombia schendt de soevereiniteit van Nicaragua door er te patrouilleren en door activiteiten van Nicaraguanen, zoals vissers en onderzoekers, te belemmeren.