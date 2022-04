Rapport: verzwaring stroomnet moet sneller voor overstap e-trucks

De verzwaring van het elektriciteitsnet gaat vooralsnog te langzaam om de Nederlandse transportsector voortvarend te laten overstappen op elektrisch aangedreven trucks. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van de gespecialiseerde bureaus Qirion en Panteia in een rapport. ‘Dit kan de klimaatdoelstellingen in gevaar brengen’, concludeert opdrachtgever ElaadNL, een stichting die zich richt op kennis over laadinfrastructuur.