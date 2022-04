Bloomberg: Shell praat met Chinese kopers over Russisch bezit

Shell is in gesprek met grote staatsbedrijven uit de Chinese energiesector over de verkoop van zijn belang in een groot Russisch project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Britse olie- en gasconcern kondigde vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn vertrek uit Rusland aan, maar zit nog wel met bezittingen in het land.