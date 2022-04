Serie over Fortuyn bereikt veel kijkers tussen 20 en 34 jaar

De NPO-serie Het Jaar van Fortuyn, over de opkomst van en moord op de omstreden politicus, doet het opvallend goed onder kijkers tussen de 20 en 34 jaar oud. Een derde van de gemiddeld 1 miljoen mensen die elke vrijdagavond kijken, valt in deze doelgroep, die over het algemeen weinig lineair kijkt. Ook online, waar 1,5 miljoen mensen aan de serie zijn begonnen, is dit patroon te zien. Dat maakte AVROTROS donderdag bekend.

‘We merken dat de serie bij veel kijkers die de gebeurtenissen in 2002 bewust hebben meegemaakt heel veel losmaakt’, stelt een zegsvrouw van de omroep. ‘Wij en de makers krijgen op allerlei manieren heel veel reacties.’

Maar nog opvallender is dat een derde van de kijkers, via alle platforms, jongeren tussen de 20 en 34 jaar zijn. ‘Dit is doorgaans een lastige doelgroep om te bereiken op televisie’, duidt de woordvoerster. ‘Maar het zijn ook mensen die in 2002 nog te jong waren om zich de opkomst van Fortuyn en de moord heel bewust te herinneren.’

De serie focust op de strijd tussen PvdA-leider Ad Melkert (Ramsey Nasr) en de populistische Fortuyn (Jeroen Spitzenberger). De vijfdelige reeks is geschreven door Pieter Bart Korthuis en Nathan Vecht en geregisseerd door Michiel van Jaarsveld. De laatste aflevering is vrijdagavond te zien op NPO1. De finale speelt zich grotendeels af op 6 mei, de dag dat Fortuyn na een interview in de studio van Radio 3FM werd doodgeschoten.

De laatste aflevering is op NPO Plus al door 171.000 mensen ‘vooruitgekeken’. Volgens AVROTROS is dit een uitzonderlijk hoog aantal voor een dramaserie.