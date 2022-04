Johnson: te vroeg voor parlementair onderzoek naar ‘partygate’

Het Lagerhuis stemt donderdag over het instellen van een onderzoek naar de vermeende misleiding van Johnson over het schandaal rond feestjes van overheidspersoneel tijdens lockdowns. De kans is groot dat het voorstel, een initiatief van oppositiepartij Labour, het niet zal halen. Daarvoor moeten veel leden van Johnsons partij, die in het Lagerhuis een ruime meerderheid heeft, zich tegen hun leider keren.

Een deel van de ‘partygate’-beschuldigingen wordt onderzocht door de politie. In het lopende onderzoek zijn al tientallen boetes uitgedeeld, aan onder anderen de premier en minister Rishi Sunak van Financiën. Johnson heeft zijn excuses aangeboden, maar stelt dat hij het parlement niet bewust heeft misleid en is niet van plan op te stappen.

Mocht het voorstel het wel halen, dan zal een commissie bestaande uit zeven parlementsleden onderzoek doen en sancties kunnen aanbevelen, zoals een verontschuldiging, een schorsing of zelfs een verwijdering van Johnson uit het Lagerhuis.