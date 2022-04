Janine Abbring gaat voor zesde seizoen Zomergasten

Janine Abbring gaat dit jaar voor het zesde seizoen op rij Zomergasten presenteren. Dat heeft de VPRO donderdag laten weten. Zij zal wederom in gesprek gaan met een aantal prominente gasten over hun ideale televisieavond. De nieuwe reeks gaat eind juli van start.

Abbring maakte in 2017 haar debuut als presentator van het interviewprogramma van de VPRO. Ze is na Peter van Ingen, die het programma acht seizoenen lang leidde van 1988 tot 1995, de langstzittende Zomergasten-presentator.

In december maakte Abbring voor het eerst ook een serie Wintergasten, waarin internationale beroemdheden te gast waren. Wie Abbring dit jaar in Zomergasten gaat ondervragen, maakt de VPRO op een later moment bekend.