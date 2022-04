Drie Nederlanders opgepakt in internationale actie na drugsvangst

In verschillende landen zijn tientallen mensen aangehouden tijdens een internationaal drugsonderzoek. De Nederlandse recherche heeft huiszoekingen gedaan in Nederland en Spanje. In Nederland zijn in deze zaak drie mannen aangehouden, twee uit Schiedam en een uit Den Bosch.

De Nederlandse recherche leidde het onderzoek en heeft in samenwerking met de Spaanse politie ook in Spanje woningen doorzocht. Daar ging het om panden van Nederlandse eigenaren. Een luxe villa van vijf miljoen euro is in beslag genomen, net als vier woningen in Nederland. In een woning in Schiedam werd ook drie miljoen euro aangetroffen.

In februari 2021 onderschepten de Duitse en Belgische politie 23.000 kilo cocaïne die bestemd was voor Nederland. De containers kwamen uit Paraguay en werden doorzocht op verzoek van de Nederlandse douane. De aangetroffen cocaïne had een waarde van zeshonderd miljoen euro.

De vondst was de aanleiding voor een internationaal onderzoek. Agenten vielen woensdag tegelijkertijd woningen en panden binnen in Nederland, Duitsland, België, Spanje en Paraguay. In België en Duitsland zijn tientallen mensen aangehouden.

Toen de drugs in februari 2021 werden gevonden, is al een 28-jarige man uit Vlaardingen opgepakt. Hij heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar gekregen.