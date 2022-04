Piloot krijgt boete en vliegverbod voor weigeren alcoholonderzoek

De politierechter heeft donderdag een Amerikaanse piloot veroordeeld tot een geldboete van 5000 euro en een vliegverbod. De gezagvoerder weigerde in december vorig jaar op Schiphol mee te werken aan een bloedonderzoek na vermoedens van alcoholgebruik. De 64-jarige gezagvoerder mag 59 weken niet vliegen, waarvan 28 weken voorwaardelijk. Hij was niet bij de zitting in de rechtbank in Haarlem aanwezig.