Belgische buitenlandminister legt werk neer

De 47-jarige Waalse liberaal was de eerste vrouwelijke premier van België. Sinds ze eind 2020 werd opgevolgd door Alexander De Croo is ze in zijn regering minister en vicepremier.

Wilmès neemt onbetaald verlof, maar blijft aan als minister. In de zomer wil ze kijken hoe zij en haar gezin er dan voorstaan. In de tussentijd nemen De Croo en een minister en staatssecretaris, beiden partijgenoten, haar werk waar.

‘Deze zware beproeving blijft niet zonder gevolgen voor mijn gezin, en dus ook voor mijn rol binnen de Belgische regering’, laat Wilmès weten. ‘Minister zijn vereist discipline, beschikbaarheid en een totale toewijding, waardoor ik niet de hulp en troost zou kunnen bieden die Christopher en onze kinderen in deze moeilijke periode nodig hebben.’