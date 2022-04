Italië gaat ook gas uit Angola afnemen

Momenteel haalt Italië nog zo’n 40 procent van zijn gas uit Rusland. Algerije is ook goed voor een flink aandeel van de totale Italiaanse gasbehoefte. Dat land gaat zijn leveringen snel opvoeren, wat mogelijk is omdat een leiding door de Middellandse Zee nog extra capaciteit heeft. De extra leveringen uit Egypte betreffen vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Ook in Angola gaat het om lng. Dat land kan 1,5 miljard kubieke meter gas per jaar aan Italië gaan leveren, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Cingolani en zijn collega Luigi Di Maio van Buitenlandse Zaken reizen hierna af naar de Democratische Republiek Congo, waar een deal over 5 miljard kubieke meter gas per jaar zou worden gesloten. Mogelijk gaat de reis daarna verder naar Mozambique. Afrika is een interessante nieuwe bron van gas voor Italië omdat het grote olie- en gasconcern Eni er al in veel landen actief is.

Doordat veel landen van Russisch gas af willen is de wereldwijde vraag naar lng sterk gestegen. Grote leveranciers vragen daarom tot driekwart meer voor gas bij tienjarige contracten dan ze vorig jaar deden. Contracten zijn nog altijd veel goedkoper dan het kopen van losse partijen, maar het verschil wordt wel steeds kleiner.