Zorgverzekeraars sluiten fastfoodketens niet uit met beleggen

De grote Nederlandse zorgverzekeraars zijn niet van plan om fastfoodketens uit te sluiten als het gaat om beleggingen. Als aandeelhouder van bedrijven als McDonald’s, Burger King en Kentucky Fried Chicken bestaat de mogelijkheid om ze aan te sporen om gezondere producten te ontwikkelen, stellen de verzekeringsconcerns. ‘Anders gebeurt er niets. Als we een belang hebben in een organisatie dan zitten we ook aan tafel’, zegt een woordvoerder van VGZ.

Uit onderzoek van de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden bleek donderdag dat de zorgverzekeraars miljoenen beleggen in fastfoodbedrijven.

De woordvoerder van VGZ stelt dat de verzekeraar een strikt uitsluitingsbeleid heeft als het gaat om kinderarbeid, munitie en tabak. ‘Het gezondheidsaspect is natuurlijk belangrijk, maar McDonald’s sluiten we niet uit’, aldus de zegsman. Hij wijst erop dat de beleggingsportefeuille van VGZ voor slechts 0,04 procent bestaat uit McDonald’s en Yum Brands, eigenaar van onder meer Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut.

Gesprekken

‘Een keer naar McDonald’s gaan is niet meteen ‘verkeerd’. Hetzelfde geldt voor het af en toe drinken van een glas alcohol’, reageert Menzis. De zorgverzekeraar ondersteunt wel ‘van harte’ de introductie van een ‘vettaks’ op ongezond voedsel. Menzis belegt momenteel niet in McDonald’s, wel in Yum. Het verzekeringsconcern zegt gesprekken te voeren met Yum over onder meer het afbouwen van het gebruik van antibiotica bij dieren.

Ook Achmea zegt zijn beleggingen in fastfood te gebruiken om invloed te kunnen uitoefenen en het gesprek aan te gaan met deze bedrijven. ‘Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden besteedt Zilveren Kruis veel aandacht aan preventie en een gezonde leefstijl’, aldus een woordvoerder. Ook bij Achmea bestaat ‘slechts’ 0,04 procent van de portefeuille uit fastfoodbedrijven.