Noodopvang voor asielzoekers in Middelburg met half jaar verlengd

De gemeente Middelburg geeft hiermee gehoor aan het verzoek van van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om ook in het tweede halfjaar van 2022 asielzoekers op te vangen. Aan het begin van de opvang in de Zeeuwse hoofdstad eind oktober moesten asielzoekers slapen op veldbedjes. Een paar dagen later werden er wooneenheden op de evenementenlocatie geplaatst, wat zorgde voor meer privacy en vrijheid voor de bewoners.

Het COA worstelt nog altijd met het vinden van voldoende opvangplekken voor asielzoekers. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het dinsdag zo vol dat er voor driehonderd mensen dringend moest worden gezocht naar een slaapplek buiten de Groningse opvanglocatie. Woensdagavond liet het COA weten dat er voor alle aangemelde asielzoekers een plek was gevonden.