Poetin noemt aanval Marioepol succesvol en stopt actie

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn minister van Defensie Sergej Sjojgoe gefeliciteerd met ‘de succesvolle operatie in Marioepol’. Hij zei dat de aanval op het industrieterrein van staalbedrijf Azovstal bij de stad wordt stopgezet. Het is volgens Poetin niet nodig het offensief daar verder voort te zetten.

Het industrieterrein waar nog mogelijk een paar duizend Oekraïense strijders verzet bieden, wordt helemaal afgegrendeld volgens Poetin. Sjojgoe had bekendgemaakt dat de stad in Russische handen was, maar het grote complex van het bedrijf Azovstaal nog steeds niet. Volgens het Kremlin zullen strijders die het complex verlaten en zich overgeven met respect worden behandeld. Om het omsingelde staalbedrijf wordt al geruime tijd hevig gevochten.

Het is niet duidelijk of het plotseling stopzetten van de aanval op het industrieterrein te maken heeft met de orthodoxe paasdagen die van donderdag tot en met zondag zijn.