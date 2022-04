Resultaten AkzoNobel en ASMI goed ontvangen door beleggers

AkzoNobel (plus 4,9 procent) vergrootte de omzet. Het bedrijf verkocht minder verf, maar voerde de prijzen wel op, met 17 procent. Dat deed de verfproducent om de ‘ongekende kosteninflatie’ het hoofd te bieden. Zo werden olie en chemicaliën fors duurder door de oorlog in Oekraïne. Ook andere grondstoffen worden al langer duurder.

ASMI werd 1 procent hoger gezet. De maker van machines die nodig zijn voor de productie van chips heeft het eerste kwartaal van dit jaar afgesloten met een recordomzet en zag dankzij de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders ook het orderboek volstromen tot recordniveau.

Prosus

Andere bedrijven in de chipsector als ASML en Besi stonden onderaan in de AEX met minnen tot 1 procent. Techinvesteerder Prosus was de hekkensluiter en verloor 2 procent. Dat had te maken met de tik die het Chinese techbedrijf Tencent kreeg op de beurs van Hongkong. Prosus heeft een groot belang in Tencent.

Dataleverancier RELX steeg 0,9 procent. Die onderneming rekent op een snellere groei van de omzet en de winst dan de trend van de laatste jaren. Toenemend gebruik van data-analyse levert bijvoorbeeld kansen op.

Air France-KLM

De AEX steeg 0,3 procent tot 728,04 punten. De MidKap dikte 0,3 procent aan en stond op 1089,37 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent, die in Londen daalde 0,1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven werd Basic-Fit 1 procent hoger gezet. De sportschoolketen zag veel klanten terugkomen in het eerste kwartaal en breidde het aantal fitnesscentra met name in Frankrijk uit. Grootste stijger hier was luchtvaartconcern Air France-KLM dat 3 procent hoger werd gezet. PostNL sloot de rij met een verlies van bijna 9 procent. Dat aandeel noteerde ex dividend.

Sligro

Groothandel Sligro gaf aan dat de resultaten weer bijna op de niveaus zijn van voor corona en dikte ruim 5 procent aan. De inflatie drukt de resultaten wel omdat het lastig is om alle gestegen kosten door te berekenen. De omzet van Sligro ging op jaarbasis met 43 procent vooruit, deels door hogere prijzen voor producten.

Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder en kostte 103,56 dollar per vat. Brentolie steeg 1,5 procent in prijs tot 108,35 dollar per vat. De euro was 1,0906 dollar waard. Een dag eerder was dat nog 1,0852 dollar.