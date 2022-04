Bedrijf achter KitKat en Maggi wil prijzen blijven verhogen

Topman Mark Schneider spreekt van ‘verdere beprijzingsacties’ om tegenvallers door de kostenstijging op te vangen. Eerder dit jaar kwam onder andere Albert Heijn in aanvaring met het Zwitserse concern, dat volgens de Nederlandse supermarktketen veel te hoge prijsverhogingen doorvoerde. Een tijdlang legde Albert Heijn daardoor geen nieuwe producten van Nestlé in de schappen.

De omzet van Nestlé steeg in het eerste kwartaal van 5,4 procent tot 22,2 miljard Zwitserse frank (21,5 miljard euro). Die omzetstijging dankten de Zwitsers deels aan de al doorgevoerde prijsverhogingen. Daarnaast verkocht Nestlé weer meer producten voor bijvoorbeeld cafés en restaurants nu lockdowns in veel landen zijn opgeheven. Over de winst deed Nestlé bij zijn kwartaalcijfers geen mededelingen.