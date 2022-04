Europese beurzen voor hogere opening op drukke cijferdag

De Europese aandelenbeurzen staan donderdag voor een hogere opening op opnieuw een vrij drukke cijferdag. Op de Amsterdamse beurs gaven onder meer dataleverancier RELX, verfmaker AkzoNobel, groothandelsbedrijf Sligro en sportscholenuitbater Basic-Fit een inkijkje in hoe de zaken gaan. In het buitenland opende onder meer het Zwitserse voedingsmiddelenbedrijf Nestlé de boeken.

RELX rekent op een snellere groei van de omzet en de winst dan de trend van de laatste jaren. Toenemend gebruik van data-analyse levert bijvoorbeeld kansen op en ook verkocht het bedrijf meer abonnementen op zijn wetenschappelijke tijdschriften en datadiensten. Zowel bij nieuwe abonnementen als verlengingen gaan de zaken goed.

AkzoNobel vergrootte de omzet. Het bedrijf verkocht minder verf, maar voerde de prijzen wel op, met 17 procent. Dat deed de verfproducent om de ‘ongekende kosteninflatie’ het hoofd te bieden. Zo werden olie en chemicaliën fors duurder door de oorlog in Oekraïne. Ook andere grondstoffen worden al langer duurder.

Afbouwen coronamaatregelen

Sligro gaf aan dat de resultaten weer bijna op de niveaus zijn van voor corona. In de eerste drie maanden van het jaar had de groothandel nog deels last van coronalockdowns in Nederland en België. Ook de inflatie drukt de resultaten omdat het lastig is om alle gestegen kosten door te berekenen. De omzet van Sligro ging op jaarbasis met 43 procent vooruit, deels door hogere prijzen voor producten.

Sportschoolketen Basic-Fit profiteerde ook van het afbouwen van de coronamaatregelen. In het eerste kwartaal kwamen er per saldo 400.000 leden bij en Basic-Fit denkt in heel 2022 zelfs 1 miljoen sporters te kunnen verleiden lid te worden.

Neways

Fabrikant van elektrische componenten Neways meldde een sterke vraag naar zijn producten en een groeiend orderboek. De omzet steeg met een achtste ten opzichte van vorig jaar. Wel had het bedrijf last van ziekteverzuim door corona en griep.

Uitzender Randstad maakte bekend het Franse digitale uitzendplatform Side over te nemen. Dat bedrijf richt zich vooral op klanten in de handel, logistiek en diensten.

Nestlé

Nestlé liet weten te verwachten actie te moeten ondernemen om de gestegen kosten van grondstoffen te kunnen opvangen. Dat betekent dat zaken als KitKat-chocoladerepen en Wagner-pizza’s vermoedelijk duurder worden.

Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder en kostte 103,42 dollar per vat. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs tot 108,16 dollar per vat. De euro was 1,0895 dollar waard. Bij het slot van Wall Street een dag eerder was dat nog 1,0852 dollar.