Ook donderdag evacuatie van burgers uit Marioepol

De evacuatie van inwoners van Marioepol gaat donderdag door, terwijl de Oekraïense havenstad na bijna twee maanden oorlog in Russische handen lijkt te vallen. Vicepremier Irina Veresjtsjoek meldt dat woensdag al vier bussen met evacués uit de stad zijn vertrokken.

De meeste inwoners van Marioepol zijn al vanwege de oorlog gevlucht. Burgers kunnen alleen nog via humanitaire corridors vertrekken. Oekraïne en Rusland maakten recent vooral afspraken over het vertrek van burgers met eigen vervoer.

Marioepol is bijna volledig ingenomen door het Russische leger, dat de stad al ruim anderhalve maand omsingelt. Het laatste Oekraïense bolwerk in de stad is het enorme terrein van staalfabriek Azovstal. Daar zitten de laatste verdedigers van Marioepol en ook een groep burgers.