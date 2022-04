Veel meer nieuwe leden voor fitnessclubs Basic-Fit

Sportscholen van Basic-Fit hebben in de eerste drie maanden van het jaar te maken gehad met een massale toeloop van nieuwe leden. In de eerste weken van het jaar moesten fitnessclubs in Nederland nog gedwongen dicht vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus, maar na de heropening steeg het aantal abonnees per saldo met 400.000. De beursgenoteerde fitnessketen verwacht in heel 2022 zeker 1 miljoen extra lidmaatschappen te verkopen.

De toeloop van nieuwe leden is groter dan in het eerste kwartaal van 2020, toen pas in de laatste weken van maart sprake was van een lockdown. Toen kwamen er per saldo 100.000 nieuwe leden bij.

In het eerste kwartaal boekte Basic-Fit een omzet van 162 miljoen euro. Dat is vijftien keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. In 2021 waren sportscholen in de belangrijkste markten voor Basic-Fit, Frankrijk, Nederland en België, het gehele eerste kwartaal dicht vanwege een grote golf aan coronabesmettingen.

Ondanks het forse verlies dat de lockdowns Basic-Fit vorig jaar opleverden, investeert de keten veel in uitbreiding. In januari, februari en maart opende het bedrijf 72 nieuwe sportscholen, waarvan het merendeel in Frankrijk. In totaal zijn er nu 1087 fitnessclubs met ruim 2,6 miljoen leden.