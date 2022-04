Flinke prijsverhoging verfmaker AkzoNobel om dure grondstoffen

Verfproducent AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal de verkoopprijzen flink verhoogd om zo de sterk gestegen grondstof- en transportkosten te compenseren. De hoeveelheid verkochte verf lag juist lager dan een jaar eerder. In coronatijd deden mensen vaker schilderklusjes in en om het huis met AkzoNobel-merken als Flexa, Dulux en Sikkens.