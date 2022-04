Ministers G7-landen beloven Oekraïne meer dan 22 miljard euro

In een verklaring spreken de ministers namens de landen ook nogmaals hun afkeer uit over deelname van Rusland aan onder meer de G20, die woensdag bijeenkwam. Ambtenaren van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada liepen weg uit de plenaire vergadering uit protest tegen de Russische aanwezigheid. Door de Russische inval in Oekraïne is de deelname van Rusland aan G20-bijeenkomsten omstreden.

