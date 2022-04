CBS: vertrouwen consumenten in economie naar dieptepunt

Nederlandse consumenten zijn deze maand opnieuw somberder geworden over de economie. De hoge inflatie en energieprijzen en de oorlog in Oekraïne zorgden ervoor dat het consumentenvertrouwen zakte tot het laagste niveau dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemeten sinds het daarmee begon in april 1986.

Het consumentenvertrouwen kwam op een stand van min 48 en daarmee werd de oude recordstand uit maart 2013, ten tijde van de financiële crisis, gepasseerd. Niet alleen waren consumenten pessimistisch over de economie in de komende twaalf maanden, ook de koopbereidheid ging naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral het doen van grote aankopen zien huishoudens niet zitten.

In februari waren de uitgaven door consumenten nog met 13,8 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, volgens het statistiekbureau. Vooral de uitgaven aan kleding, schoenen, artikelen voor de inrichting van de woning en elektrische apparaten stegen snel. Winkels konden in februari dit jaar weer volledig open nadat de laatste coronamaatregelen waren afgeschaft. Vorig jaar was er in dezelfde maand nog een harde lockdown.

Ook de uitgaven aan zaken als knipbeurten bij de kapper en bezoek aan restaurants en voetbalwedstrijden lagen hoger. Die zaken waren in februari 2021 grotendeels gesloten.